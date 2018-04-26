ВИДЕО: В центре Петрозаводска люди бросились бежать, спасаясь от поливомоечной машины

В социальных сетях появилось видео, как на улице Красной люди бегут прочь, спасаясь от поливомоечной машины.

"Сегодня, 26.04.18, примерно в 7:50, по ул.Красная ехала поливомоечная машина, водитель которой поливал с ног до головы прохожих. На наши сигналы он не реагировал. Начала снимать поздно, на видео только один случай, но пострадали сегодня все, кто шёл в это время по улице, люди просто не успевали убежать", - отмечает Интернет-пользователь Юлия Милая, чье видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в "ВКонтакте".