11:56, 26 Апреля 2018
ВИДЕО: В центре Петрозаводска люди бросились бежать, спасаясь от поливомоечной машины
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В социальных сетях появилось видео, как на улице Красной люди бегут прочь, спасаясь от поливомоечной машины.
"Сегодня, 26.04.18, примерно в 7:50, по ул.Красная ехала поливомоечная машина, водитель которой поливал с ног до головы прохожих. На наши сигналы он не реагировал. Начала снимать поздно, на видео только один случай, но пострадали сегодня все, кто шёл в это время по улице, люди просто не успевали убежать", - отмечает Интернет-пользователь Юлия Милая, чье видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" в "ВКонтакте".
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