ВИДЕО: Велосипедистка в Кондопоге пошла "в лобовую" и получила травмы

В Кондопоге 15-летняя велосипедистка пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 10 мая в 18.57 в Кондопоге на Октябрьском шоссе, в районе дома №15,произошла дорожная авария с участием 15-летней девушки, которая управляла велосипедом с нарушением правил дорожного движения.

В результате происшествия юная участница движения получила ушиб, ей была оказана медицинская помощь без назначения лечения.

ГИБДД напоминает, что велосипедисты наравне со всеми остальными участниками дорожного движения — с автомобилистами, мотоциклистами, пешеходами — обязаны не только знать, но и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В соответствии с правилами, велосипедист должен двигаться попутно с другими транспортными средствами, придерживаясь правого края дороги.