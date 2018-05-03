ВИДЕО: Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии

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Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии
В Карелии автомобилисты запечатлели на видео разбитую дорогу от Юшкозера до Костомукши.
"Проехали от Юшкозера до Костомукши, написали автолюбители, - и с той и с другой стороны прошел трактор, чуть получше дорога, чем была, но кусок от 6 до Пьяных озер не почистил никто. Этот кусок на видео еще нормальный, а там еще один с горки, кошмар... Сегодня сидела не одна машина, записывать было некогда, выехать бы... По деревне тоже пролетел трактор, не касаясь ножом дороги".
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