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Новости. Общество
14:34, 03 Мая 2018

ВИДЕО: Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии

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Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии

В Карелии автомобилисты запечатлели на видео разбитую дорогу от Юшкозера до Костомукши.

"Проехали от Юшкозера до Костомукши, написали автолюбители, - и с той и с другой стороны прошел трактор, чуть получше дорога, чем была, но кусок от 6 до Пьяных озер не почистил никто. Этот кусок на видео еще нормальный, а там еще один с горки, кошмар... Сегодня сидела не одна машина, записывать было некогда, выехать бы... По деревне тоже пролетел трактор, не касаясь ножом дороги".

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Комментарии

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User
2018-05-03 15:17:06
У этой весенней распутицы есть конкретные ФИО, а май - месяц для посадок.
елпидифор
2018-05-03 14:50:01
Это просто сенсация. Быть не может!
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