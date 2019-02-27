ВИДЕО: В Петрозаводске водитель фуры совершил неудачный маневр

Кузов фуры влетел в автомобиль, видеорегистратор которого все заснял, сообщили в ДТП ПТЗ.

Видеорегистартор заснял инцидент, как фура при торможении или повороте (по видео трудно сказать), врезается в стоящий справа автомобиль.

"ДТП в недрах Лесного проспекта. 26.02.19. Очередной "водитель-профессионал" на фуре", - подписал видеозапись участник происшествия.