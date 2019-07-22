ВИДЕО: Водитель квадроцикла сорвался с моста в бурную реку

Инцидент произошёл на Алтае и попал на камеру. Ролик стал быстро расходиться в Сети.

Водитель квадроцикла решил преодолеть подвесной мост через бурную реку близ села Элекмонар. При этом на другой стороне стоял мужчина, который и снял на видео заезд своего приятеля.

Но в какой-то момент что-то пошло не так, парень потерял управление и вылетел с моста в воды Катуни под испуганные крики очевидца. Его не спасла даже защитная сетка, пишет "Лайф".

Ролик стал быстро распространяться в соцсетях, обеспокоенные пользователи один за другим задавались вопросом, что же стало с Лёхой. К счастью, парню удалось уцелеть, пишет местное издание "Катунь 24". Герой видео рассказал, что у квадроцикла повредились шаровые опоры, из-за этого вывернулось колесо.

Алексею самому удалось выбраться из воды, сейчас с ним всё в порядке.

"Я выгреб метров через 800. Зацепился рукой за скалу и вылез на берег. Нахлебался воды на всю жизнь вперёд", - поделился впечатлениями водитель квадроцикла.