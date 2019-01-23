ВИДЕО: Застывший Байкал превратился в ледяной аттракцион

Самое глубокое озеро в мире в зимний период продолжает привлекать тысячи туристов: подводное плавание, коньки и горячий чай на льду.

Местные даже называют его большим ледяным аттракционом. И это неудивительно, пишет news.mail.

Во-первых, здесь можно покататься на коньках, а, во-вторых, полюбоваться на постоянно меняющийся узор на льду, который в некоторых местах абсолютно прозрачный и открывает потрясающий вид на самое дно озера.

Кстати, из-за сейсмической активности в этом районе лед продолжает двигаться постоянно, а потому ежедневно на его поверхности образуется совершенно новый узор. Движения льда сопровождаются и грохочущими глухими звуками, которые, впрочем, вовсе не пугают туристов.

Еще одним зимним развлечением здесь является профессиональный дайвинг. Дело в том, что тонны воды застывают и образуют настоящий ледяной подводный город с тропами и пещерами.

Любоваться застывшим озером можно будет до середины марта. После этого лед начнет менять свою структуру, и находиться на поверхности Байкала будет уже небезопасно.