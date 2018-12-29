ВИДЕО: Житель Карелии выступил на всероссийском музыкальном конкурсе

Петр Бартош 26 декабря представил Карелию на вокальном телеконкурсе "Новая звезда".

"Новая звезда" – масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители из всех федеральных округов Российской Федерации – по одному участнику от каждого региона.

Республику Карелия на конкурсе представил певец и музыкант Петр Бартош. Петр играет на аккордеоне, клавишных, ударных, бас-гитаре, контрабасе. Чаще всего он выступает с аккордеоном, которым владеет виртуозно, и любит исполнять на нем разные произведения, даже рок и арии.

На конкурсе Петр выступил с песней Агутина и Преснякова "Аэропорты".

7 января объявят лучшего исполнителя, которого выбрали телезрители. Главный приз конкурса – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение, сообщили в Минкультуры Карелии.