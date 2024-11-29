Виновник ДТП пострадал сам и травмировал другого водителя в городе горняков Карелии

Дорожная авария произошла в Костомукше.
О дорожном происшествии в городе горняков сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в минувшую пятницу, 29 ноября, приблизительно в 21.35, у дома № 12 на улице Антикайнена в Костомукше. Там столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля KIA при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя получили травмы.
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