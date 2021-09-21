Виновник ДТП, в котором погиб водитель КАМАЗа, получил год колонии-поселения

Кондопожский городской суд назначил признанному виновным в смертельной аварии водителю год колонии-поселения и выплату миллиона рублей вдове погибшего.

Судья кондопожского городского суда Александр Иванов признал водителя грузового автомобиля Volvo виновным в ДТП, в котором погиб 58-летний водитель КАМАЗа. Подсудимый приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По решению суда он также обязан выплатить вдове погибшего миллион рублей (вместо запрашиваемых ею пяти миллионов) за моральный вред по причине смерти близкого ей человека. Кроме того, суд лишил осужденного права на управление автотранспортом на срок в два года.

Пока приговор не вступил в законную силу и, по имеющейся информации, очевидно, будет обжалован осужденным и двумя его адвокатами.

Напомним, смертельное ДТП произошло 31 октября 2019 года в Кондопоге. Тогда около 16.00 на Октябрьском шоссе столкнулись два грузовика – КамАЗ и Volvo, которыми управляли местные жители. В результате аварии КАМАЗ загорелся, и его 58-летний водитель погиб на месте происшествия.

Расследовавшая это уголовное дело полиция в случившемся обвинила водителя автомобиля Volvo, выехавшего на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КАМАЗом. Однако осужденный водитель, которого защищают адвокаты Павел Гравченков и Виктор Обруч, вину не признал.

Он утверждает, что выехал на «встречку», чтобы избежать столкновения с другим, двигавшимся впереди автомобилем, водитель которого был установлен и допрошен судом. При этом, результаты проведенной по делу автотехнической экспертизы оказались не в пользу осужденного.