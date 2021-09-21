Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Виновник ДТП, в котором погиб водитель КАМАЗа, получил год колонии-поселения

Новости. Криминал
14:35, 22 Сентября 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Новости партнеров

Кондопожский городской суд назначил признанному виновным в смертельной аварии водителю год колонии-поселения и выплату миллиона рублей вдове погибшего.

Судья кондопожского городского суда Александр Иванов признал водителя грузового автомобиля Volvo виновным в ДТП, в котором погиб 58-летний водитель КАМАЗа. Подсудимый приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По решению суда он также обязан выплатить вдове погибшего миллион рублей (вместо запрашиваемых ею пяти миллионов) за моральный вред по причине смерти близкого ей человека. Кроме того, суд лишил осужденного права на управление автотранспортом на срок в два года.

Пока приговор не вступил в законную силу и, по имеющейся информации, очевидно, будет обжалован осужденным и двумя его адвокатами.

Напомним,  смертельное ДТП произошло 31 октября 2019 года в Кондопоге. Тогда около 16.00 на Октябрьском шоссе столкнулись два грузовика – КамАЗ и Volvo, которыми управляли местные жители. В результате аварии КАМАЗ загорелся, и его 58-летний водитель погиб на месте происшествия.

Расследовавшая это уголовное дело полиция в случившемся обвинила водителя автомобиля Volvo, выехавшего на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КАМАЗом. Однако осужденный водитель, которого защищают адвокаты Павел Гравченков и Виктор Обруч, вину не признал.

Он утверждает, что выехал на «встречку», чтобы избежать столкновения с другим, двигавшимся впереди автомобилем, водитель которого был установлен и допрошен судом. При этом, результаты проведенной по делу автотехнической экспертизы оказались не в пользу осужденного.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:04
Обществоведение
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся
Пандемия коронавируса помогла Петрозаводскому городскому суду спрятаться от внимания журналистов.
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
16.09.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»