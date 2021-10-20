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Виновник лесного пожара в Карелии попал на скамью подсудимых

Новости. Криминал
15:33, 20 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Андрей Александров

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Жителю Карелии, виновному в возникновении летом 2021 года лесного пожара, грозит полумиллионный штраф либо лишение свободы, сообщили в прокуратуре республики.

Карельская природоохранная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя республики. Он обвиняется в неосторожном обращении с огнем, спровоцировавшим лесной пожар.

По версии следствия, в результате неосторожного обращения обвиняемого с огнем на территории Кондопожского района 10 июля 2021 года начался пожар, в результате чего окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 3 года, либо до 4 лет лишения свободы.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-10-20 21:06:18
Наконец нашли виноватого. Остальные тысячи га, что сгорели по вине правительства, что сокращали лесоохрану, тоже компенсировали? Из зарплат виновных чиновников?
Кир
2021-10-20 16:26:42
Сомневаюсь в доказательной базе.
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