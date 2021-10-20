Виновник лесного пожара в Карелии попал на скамью подсудимых

Жителю Карелии, виновному в возникновении летом 2021 года лесного пожара, грозит полумиллионный штраф либо лишение свободы, сообщили в прокуратуре республики.

Карельская природоохранная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя республики. Он обвиняется в неосторожном обращении с огнем, спровоцировавшим лесной пожар.

По версии следствия, в результате неосторожного обращения обвиняемого с огнем на территории Кондопожского района 10 июля 2021 года начался пожар, в результате чего окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 3 года, либо до 4 лет лишения свободы.