Виновных должны наказать: глава Петрозаводска выразила соболезнования родным погибшего под глыбой льда

Администрация Петрозаводска окажет максимальное содействие в расследовании причин произошедшей трагедии на улице Куйбышева, где погиб мужчина под глыбой льда.

Заседание еженедельного оперативного штаба в администрации карельской столицы глава Петрозаводска начала с произошедшей в минувшее воскресенье, 14 марта, трагедии на улице Куйбышева. Об это сообщили в мэрии города.

"Виновные в данном происшествии должны быть наказаны по всей строгости закона. Администрация города окажет правоохранительным органам максимальное содействие, предоставит всю имеющуюся информацию о деятельности управляющей компании. Уверена, что в ходе следственных мероприятий будет дана объективная оценка случившемуся. Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказала Ирина Мирошник.

В администрации города напомнили, что содержание общедомового имущества и обеспечение безопасности на придомовой территории – обязанность управляющей организации. В существующих погодных условиях необходимо произвести уборку и обработку противогололедными материалами. Также в числе первоочередных - работы по очистке кровель и козырьков зданий от снега и наледи. Обеспечить безопасное содержание балконов в жилых домах обязаны их собственники.

Напомним, 14 марта около полудня возле дома № 10 по улице Куйбышева упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

Следствием установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщил на совещании 15 марта глава Карелии Артур Парфенчиков, он лично в воскресенье был на месте происшествия и вместе с оперативными работниками разбирался в случившемся.

"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно", - сказал Парфенчиков.