Вирус парагриппа выявили в Карелии

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5643 случая заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспортребнадзора по Карелии.

При обследовании больных ОРВИ за прошедшую неделю выявлены респираторные вирусы – риновирус, вирус парагриппа.



Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 6,4%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3006 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 22,5%.

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер, учебный процесс не приостанавливался.



