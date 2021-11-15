Вирус убивает: очередной антирекорд — в России за сутки от коронавируса умер 1251 человек

За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончался 1251 человек — это очередной максимум по смертности, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 ноября, за сутки в России подтвержден 1 251 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 260 335 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 37 374 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 617 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 219 912 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 919 250.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 414 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 ноября остаются 1 916 706 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 295 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели 295 пациентов.