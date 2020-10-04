Вирусолог предположил, как долго продлятся ограничения из-за коронавируса

Эксперт Александр Чепурнов считает, что Россия может не снять ограничения по коронавирусу до конца 2022 года.

Частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в России еще на один-два года. При этом нужно избежать повторного карантина и самоизоляции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику", — рассказал Чепурнов.

Пока что ученые не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении, отметил ученый. "Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем", — добавил Чепурнов.