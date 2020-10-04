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Вирусолог предположил, как долго продлятся ограничения из-за коронавируса

Новости. Общество
21:20, 04 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Эксперт Александр Чепурнов считает, что Россия может не снять ограничения по коронавирусу до конца 2022 года.

Частичные ограничения по коронавирусу сохранятся в России еще на один-два года. При этом нужно избежать повторного карантина и самоизоляции. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

"В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жесткого карантина — так мы положим экономику", — рассказал Чепурнов.

Пока что ученые не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении, отметил ученый. "Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем", — добавил Чепурнов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-10-04 21:43:26
Ни одно правительство теперь не откажется от такого рычага манипуляции толпой! Так что уйдёт covid19, найдётся другой ужастик. Мутация, вторая волна, что угодно. Причём на общую смертность все эти меры не сказываются, а огромный процент заболевших ходиди в масках!
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