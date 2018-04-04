Вице-премьер Корсаков заявил, что пункты скорой медпомощи в трех поселках Прионежья будут работать в прежнем режиме

Ни о каком сокращении объемов оказания скорой медицинской помощи жителям Прионежского района Карелии речи не идет, заверил вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков.

Напомним, ранее "Столица на Онего" писала о том, что главврач Прионежской ЦРБ Сергей Смирнов подписал приказ о сокращении с 1 июня должностей в пунктах скорой медицинской помощи в Ладве, Шелтозере и Деревянке.

"Все остается по-прежнему. Оказание неотложной помощи жителям Прионежского района не просто сохраняется в полном объеме, а усиливается еще одним подразделением в деревне Педасельга. Появится еще одна бригада, еще одна машина, чтобы помощь была более доступная, более быстрая. Сокращения медицинских кадров не будет. Медицинские работники останутся на своих местах", - заверил Игорь Корсаков, слова которого приводит пресс-служба правительства.

"В настоящее время происходит процедура слияния Прионежской ЦРБ и Республиканской больницы им. Баранова. Это позволит поднять качество оказания медицинской помощи жителям Прионежья. По сути, районной больницей для жителей Прионежья становится Республиканская больница им. Баранова – главное медицинское учреждение Карелии", - сказал он.

"На данный момент принято решение, что пункты скорой медицинской помощи в поселке Ладва, на станции Деревянка и в селе Шелтозеро будут работать в прежнем режиме. Дополнительно для оказания неотложной помощи жителям южной части Прионежья открывается пункт скорой помощи в деревне Педасельга как подразделение петрозаводской Больницы скорой медицинской помощи. Подразделение будет оснащено автомобилем и укомплектовано квалифицированным персоналом", - уточнил Игорь Корсаков.

Помещение для нового пункта скорой помощи уже подобрано, в ближайшее время здесь будет проведен необходимый ремонт.