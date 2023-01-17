Вице-премьер правительства Карелии ответит на вопросы о тарифах в прямом эфире

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина расскажет жителям республики о том, какие факторы влияют на формирование тарифов.

Оксана Чебунина в соцсетях проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, она расскажет о том, чем ограничен тариф для населения, можно ли его снизить и что такое обоснованный тариф.



Одна из тем прямой линии – какие факторы влияют на формирование тарифов, насколько оправдано их ежегодное повышение и на какие цели в конечном итоге идут поступаемые от потребителей средства.



Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».



Трансляция пройдет в соцсетях в четверг, 2 февраля, в 18.20. Эфир прямой линии можно посмотреть и на телеканале ОТР.



«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.