Вице-премьер правительства Карелии проведет "прямую линию" в "ВКонтакте"

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Во вторник, 7 мая, заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник ответит на вопросы образования, культуры и спорта.
Онлайн-трансляция в формате #VKLive состоится на новой официальной странице правительства республики в "ВКонтакте".
"Прямая линия" продлится с 18.30 до 19.30. Вопросы можно задать как во время трансляции, так и прислать их заранее, оставив комментарий в паблике. Обращения принимаются с 30 апреля до 7 мая, до окончания трансляции. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы вице-премьеру в ходе прямого эфира.
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