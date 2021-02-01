Старики и инвалиды в Карелии чуть не потеряли "Надежду" из-за пожарных

В Калевальском районе прокуроры выявили нарушения в деятельности частного приюта, сообщили в прокуратуре Карелии.

Индивидуальный предприниматель в поселке Калевала организовал приют "Надежда". В нем круглосуточно ухаживают за престарелыми и инвалидами. Прокуратура Калевальского района провела проверку исполнения владельцем заведения требований пожарной безопасности. Выяснилось, что в помещениях приюта не соблюдаются требуемые законом нормативы.

Надзорное ведомство обнаружило множество нарушений. Например, на объекте не была установлена автоматическая пожарная сигнализация. Здание не было оборудовано системой управления эвакуацией людей в случае возгорания. Также в доме отсутствовал второй пожарный выход, а лица, допущенные к работе на объекте, не прошли обучение по пожарной безопасности.

В итоге прокурор Калевальского района в адрес управляющего внес представление об устранении нарушений закона. Вскоре нерадивый владелец замечание рассмотрел и удовлетворил.

Далее прокурор района в отношении нарушителя возбудил дело об административном правонарушении из-за игнорирования требований безопасности жилых помещений. По результатам рассмотрения дела предпринимателю назначили наказание в виде штрафа - 20 тыс. рублей.