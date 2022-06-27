Владелец ТЭЦ Петрозаводска высказался о нарушениях «ПКС-Тепловые сети» при подключении горячей воды в дома горожан

Компания «ТГК-1» опровергла ранее опубликованную в СМИ информацию «ПКС-Тепловые сети» о низких параметрах подачи воды Петрозаводской ТЭЦ.

«Петрозаводская ТЭЦ вышла на нормативные параметры по гидравлическому режиму, — сообщили в „ТГК-1“. — Более того, со стороны ПАО „ПКС“ были и остаются нарушения по исполнению программы выполнения переключений по запуску тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения потребителей от Петрозаводской ТЭЦ».

Такой комментарий дали в «ТГК-1» на сообщение «ПКС-Тепловые сети», опубликованное в официальном паблике компании и в СМИ.

В публикации «ПКС-Тепловые сети» говорится, что «подаваемая вода не соответствует параметрам гидравлики — давление ниже нормы. Как только гидравлический режим ТЭЦ будет восстановлен, в городе возобновят подключение горячей воды».