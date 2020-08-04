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Владелец вымышленной "ласточки" вынудил жителя Карелии отправиться в "путешествие"

Новости. Криминал
16:22, 04 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Пряжинского района обратился в полицию с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Полицейским 33-летний местный житель рассказал, что решил купить авто через интернет. Популярный сайт объявлений быстро выдал результаты. Один из них заинтересовал покупателя – "БМВ-320" 2002 года продавали за 125 тысяч рублей. Автор объявления, якобы житель одного из крупных регионов Приволжья, рассказал подробности о своей подержанной "ласточке" и уточнил, что машина находится в Белоруссии, но ее оперативно пригонят, причем в Москву.

Тот факт, что владелец иномарки потребовал предоплату, жителя Карелии не смутил. Но, зная о том, что на сайте объявлений немало злоумышленников, он предпринял ряд проверок. Во-первых, запросил у продавца фото паспорта. Тот выслал. А затем сообщил, что нужно выслать фото банковской карты. И это желание было выполнено. 

Уже через несколько дней житель Пряжинского района Карелии выехал в столицу. Машину, за которую предварительно он уже перевел 26 тысяч рублей, должны были пригнать прямо к одному из железнодорожных вокзалов. Пока он был в дороге, продавец исправно выходил на связь. На конечной станции выяснилось – номер телефона больше не активен, а никакой иномарки в условленном месте нет.

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