Владельцам зданий в Петрозаводске напомнили о правилах благоустройства

Владельцам зданий, строений и сооружений города напомнили, что они обязаны ухаживать за прилегающими территориями.

"Около 200 предостережений о недопустимости отступления от требований городских правил благоустройства выдали с начала года по итогам проведенных рейдов петрозаводские муниципальные инспекторы", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, 155 материалов направлено в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для рассмотрения и принятия мер в отношении нарушителей норм жилищного законодательства.

"Инспекторы контролируют качество содержания зданий, прилегающих участков, а также своевременность уборки мусора - не только скапливающегося ежедневно, но и появляющегося в связи с таянием снега. Также требует внимания наличие надписей и граффити на фасадах. Остается актуальным вопрос отвода талых вод для обеспечения комфортного передвижения горожан", - сказал начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.