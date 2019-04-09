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Новости. Общество
18:40, 09 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

Владельцам зданий в Петрозаводске напомнили о правилах благоустройства

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Владельцам зданий, строений и сооружений города напомнили, что они обязаны ухаживать за прилегающими территориями.

"Около 200 предостережений о недопустимости отступления от требований городских правил благоустройства выдали с начала года по итогам проведенных рейдов петрозаводские муниципальные инспекторы", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, 155 материалов направлено в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для рассмотрения и принятия мер в отношении нарушителей норм жилищного законодательства.

"Инспекторы контролируют качество содержания зданий, прилегающих участков, а также своевременность уборки мусора - не только скапливающегося ежедневно, но и появляющегося в связи с таянием снега. Также требует внимания наличие надписей и граффити на фасадах.  Остается актуальным вопрос отвода талых вод для обеспечения комфортного передвижения горожан", - сказал начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

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