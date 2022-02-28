Владельцы айфонов больше не могут пользоваться платежной системой Apple Pay

Американская компания Apple прекратила продажи товаров в России и ввела ограничения на использование системы электронных платежей.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в заявлении корпорации.

Так производитель айфонов и других популярных гаджетов отреагировал на события на Украине.

«Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены», — сообщила Apple.