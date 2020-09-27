Владельцы участков под утраченными памятниками должны построить их копии, считают в ЗС Карелии

Земельные участки с разрушенными памятниками архитектуры могут быть переданы под коммерческую застройку с условием, что их владельцы построят там копии исторических зданий.

Такое мнение высказали депутаты парламента Карелии, подготовившие проект обращения к федеральным властям по вопросу об использования историко-культурного потенциала исторических поселений.

Его авторы считают необходимым разработать порядок исключения руинированных и утраченных памятников архитектуры из реестра объектов культурного наследия. Сейчас, чтобы исключить такой памятник архитектуры из реестра, требуется много времени. А когда это происходит, то с земельного участка снимаются все ограничения по строительству. Депутаты считают это неправильным. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".