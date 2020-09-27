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Владельцы участков под утраченными памятниками должны построить их копии, считают в ЗС Карелии

Новости. Общество
13:06, 28 Сентября 2020
фото: pixabay
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Земельные участки с разрушенными памятниками архитектуры могут быть переданы под коммерческую застройку с условием, что их владельцы построят там копии исторических зданий.

Такое мнение высказали депутаты парламента Карелии, подготовившие проект обращения к федеральным властям по вопросу об использования историко-культурного потенциала исторических поселений.

Его авторы считают необходимым разработать порядок исключения руинированных и утраченных памятников архитектуры из реестра объектов культурного наследия.

Сейчас, чтобы исключить такой памятник архитектуры из реестра, требуется много времени. А когда это происходит, то с земельного участка снимаются все ограничения по строительству. Депутаты считают это неправильным.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-28 13:43:55
Построят ,как же! Строительное лобби готово уничтожить всю историческую память.
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