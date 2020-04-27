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Владимир Путин сегодня расскажет о дальнейшем режиме нерабочих дней из-за коронавируса

Новости. Общество
07:50, 28 Апреля 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин проведет 28 марта совещание с губернаторами, где он может сделать заявление о перспективах продления ограничений, связанных с коронавирусом, пишет ТАСС.

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.

"Ждем заявление президента во вторник", - сказал Кувшинников в ходе заседания регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Кувшинников предполагает продление режима нерабочих дней "как минимум до 11 мая".

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове, что 28 апреля, как ожидается, президент будет заслушивать отчеты глав регионов. "После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения <…> 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия", - цитирует Аксенова ТАСС.

Накануне число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти.

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