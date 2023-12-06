Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году

Нынешний Президент России объявил об участии в выборах весной будущего года.
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.
Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.
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