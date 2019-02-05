11:40, 05 Февраля 2019
Власти допускают влияние международного имиджа России на развитие туризма в Петрозаводске
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Возможное ухудшение имиджа России как безопасного направления международного туризма способно негативно отразиться на развитии этой отрасли в Петрозаводске, считают городские власти.
Это следует из муниципальной программы "Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа" на 2019 – 2025 годы, принятой администрацией столицы Карелии.
В документе перечислены "возможные социальные, финансово-экономические и прочие риски, способные повлиять на ход реализации муниципальной программы".
Первые два пункта посвящены возможному влиянию на туризм в Петрозаводске международной обстановки.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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