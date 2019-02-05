Власти допускают влияние международного имиджа России на развитие туризма в Петрозаводске

Возможное ухудшение имиджа России как безопасного направления международного туризма способно негативно отразиться на развитии этой отрасли в Петрозаводске, считают городские власти.

Это следует из муниципальной программы "Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа" на 2019 – 2025 годы, принятой администрацией столицы Карелии.

В документе перечислены "возможные социальные, финансово-экономические и прочие риски, способные повлиять на ход реализации муниципальной программы".

Первые два пункта посвящены возможному влиянию на туризм в Петрозаводске международной обстановки.

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