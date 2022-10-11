Власти города горняков Карелии просят автомобилистов отказаться от поездок из-за снегопада

На дорогах Костомукши сложилась сложная ситуация из-за сильного снегопада.

Водителей в Костомукше просят отказаться от поездок на личном транспорте. Причиной является сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, сообщается в официальном паблике администрации Костомукши.

«Управление городского коммунального хозяйства администрации КГО напоминает, что в первую очередь производится механизированная уборка от снега на магистральных дорогах и тротуарах, а также на подъездах к социально-значимым объектам. В течение дня коммунальные службы продолжат расчищать город от выпавшего снега», - пишут в паблике.

Ранее синоптики сообщали, что средиземноморский циклон принесет в Карелию снегопады, метели и сильный ветер.