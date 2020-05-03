Транзит транспорта максимально ограничили в одном из городов Карелии

В Питкяранте ограничено движение транспорта через город из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки транзит через Питкяранту максимально ограничен", - информирует паблик Питкярантского района.
Власти района ссылаются на соответствующий указ главы Карелии Артура Парфенчикова.
"Исключения: спецтранспорт и доставка товаров первой необходимости в магазины", - говорится в сообщении.
Напомним, власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.
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