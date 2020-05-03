890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти сообщили, как работают "антивирусные" КПП на дорогах Карелии (ФОТО) 1
Новое
Сегодня 09:15
Охотинспектор рассказал, как на севере Карелии браконьеры убивают лосей
03.05.2020 16:20
Транзит транспорта максимально ограничили в одном из городов Карелии
Сегодня 09:00
Юноша на мотоцикле в Карелии врезался в столб 2
03.05.2020 14:11
Ученые из Карелии впервые в мире изучили скорость роста сфагновых мхов 3
03.05.2020 13:09
Жителей Салми в Карелии, где выявили очаг COVID-19, будут обследовать несколько дней 1
03.05.2020 15:37
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне 1
Новое
Сегодня 09:13

Транзит транспорта максимально ограничили в одном из городов Карелии

Новости. Общество
09:00, 04 Мая 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
Загрузка...

В Питкяранте ограничено движение транспорта через город из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки транзит через Питкяранту максимально ограничен", - информирует паблик Питкярантского района.

Власти района ссылаются на соответствующий указ главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Исключения: спецтранспорт и доставка товаров первой необходимости в магазины", - говорится в сообщении.

Напомним, власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
28.04.2020, 09:31
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 16
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»