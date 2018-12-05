Власти хотят получить дополнительные 6 млрд рублей по программе 100-летия Карелии

Правительство Карелии рассчитывает получить из федерального бюджета еще 6 млрд рублей на программу подготовки к 100-летию республики, которые Москва "задолжала" в предыдущие годы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в правительстве вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, изначально программой предусматривалось выделение Карелии 15 млрд. рублей. Из этой суммы республика получил 9 млрд. на проекты 2018-2020 годов.

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