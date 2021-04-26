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Власти хотят проверить организаторов детского летнего отдыха

Новости. Общество
21:05, 26 Апреля 2021
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки юридических лиц, организующих детский летний отдых в преддверии начала сезона.

Об этом информирует РИА Новости.

«Хочу также отметить, что мною дано поручение Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей, которые оказывают услуги общественного питания, производства и реализации продуктов питания и так далее», — сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.

По ее словам, это традиционные проверки, которые проводятся в преддверии открытия летней оздоровительной кампании. Предварительный доклад по результатам проверок будет направлен в правительство до 1 июня, окончательный — по окончании оздоровительной компании то есть 20 октября.

Вице-премьер также отметила особое внимание к противопожарным требованиям в палаточных лагерях.

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