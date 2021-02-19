Власти Карелии готовятся массово изымать у частных владельцев заброшенные сельхозугодья

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии будет добиваться принудительного изъятия заброшенных земель сельхозназначения на площади более 23 тыс. гектаров у частных владельцев.

Об этом сообщила сегодня на заседании правительства руководитель министерства Янина Свидская.

"В течение трех лет нужно проводить проверочные мероприятия, устанавливать факты неиспользования, либо использования не по целевому назначению данного земельного участка. После этого, соответственно, выходим в суд...Мы работаем над 23 тысячами 831 гектаром. По факту видно, что они не используются, но у них есть правообладатели", - пояснила Свидская.

По ее словам, сейчас готовятся поправки к административному кодексу, которые позволят упростить процедуру изъятия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил, почему следует изымать заброшенные сельхозугодья.

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