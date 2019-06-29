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Новости. Общество
13:16, 29 Июня 2019
фото: pixabay

Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат

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Правительство Артура Парфенчикова решило принять в Карелии новый закон о монетизации льгот.

Документ уже внес в Законодательное собрание премьер-министр Александр Чепик. Для "реформы" специально выбрали летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума. Однако сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время.

Если закон будет принят, ветераны труда лишатся 50-процентной льготы на услуги ЖКХ. Вместо этого им будут платить фиксированные 969 рублей в месяц. Хотя сейчас в денежном выражении у многих пенсионеров ежемесячная льгота составляет 1,5-2,5 тыс. рублей. Это значит, ветеранов сделают совсем нищими.

Подробнее об очередном антинародном законе читайте здесь.

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Комментарии

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petronik
2019-06-29 14:42:55
Видимо, на войны денег не хватает....
кир
2019-06-29 13:28:32
Почему "антинародный" закон? Совсем сбрендили.
Гость
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