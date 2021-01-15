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Власти Карелии хотят ввести курортный сбор для туристов, хотя в других регионах он себя не оправдал

Новости. Экономика
14:44, 16 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой включения республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора.

Напомним, речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Между тем предварительные результаты эксперимента в южных регионах страны свидетельствуют о явно завышенных ожиданиях финансового эффекта от введения курортного сбора. В 2017 году ряд российских экспертов утверждал, что проведение эксперимента позволит Краснодарскому краю получить от 5 до 7 миллиардов рублей дополнительных доходов, а Крыму – от 1,4 до 4 миллиардов. Однако их реальные поступления во всех регионах, где был введен курортный сбор, не достигли в 2018 и 2019 годах и миллиарда, а в прошлом году, как уже отмечалось выше, этот сбор был почти повсеместно обнулен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Очевидно, что Карелии с ее единственным курортом Марциальные воды рассчитывать на такие огромные поступления курортного сбора не стоит, поэтому реализовать на них крупные инфраструктурные проекты не удастся.

Подробнее о том, как инициатива Артура Парфенчикова обсуждалась в Заксобрании Карелии читайте здесь.

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Комментарии

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Zim
2021-01-16 14:53:06
Ну и что, что не оправдал, какое это имеет значение?
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