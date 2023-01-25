Специалисты капитально отремонтируют аварийный водопровод в районе Карелии, держащийся на скотче

В Кемском районе Карелии в этом году планируют до 50% сократить потери воды из-за коммунальных аварий.

Почти шесть километров аварийного водопровода планируют обновить в Кемском районе в 2023 году.



Капитальный ремонт системы водоснабжения планируют проводить без отключений воды для местных жителей. В этом году в Рабочеостровске начнут строить третью ветку сети водоснабжения, сообщил на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.



По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктора Россыпнова, пишет депутат, из-за коммунальных аварий в Кемском районе утекало до трех тысяч кубометров воды. Сейчас потери сократились на 30%. В этом году в районе планируют довести этот показатель до 50%.



«То, что сделано, сделано грамотно, и люди это видят. Нужно дальше работать в этом направлении, но не забывать, что Беломорск и Кемь входят в территории особого развития Соловецкого кластера. Есть указ президента по развитию Кеми, и нужно этим пользоваться», – цитирует парламентарий слова главы Карелии Артура Парфенчикова во время онлайн-совещания по развитию района.



Также в муниципалитете, сообщает Монастыршин, продолжат модернизировать канализационные сооружения. Напомним, в Кемском районе регулярно происходят коммунальные аварии. Трубопровод даже пробовали чинить с помощью скотча, но это результатов не принесло.