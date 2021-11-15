Власти Карелии намерены выделить 9 млн рублей на покупку квартир сельским учителям

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о планах по приобретению служебных квартир для педагогов в районах республики.

Артур Парфенчиков заявил, что власти планируют выделить более 9 миллионов рублей на покупку служебных квартир для педагогов в районах Карелии. Он пояснил, что депутаты уже поддержали соответствующую поправку к проекту бюджета республики на 2022 год. Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Жилье — а это восемь квартир — купим для учителей-победителей программы „Земский учитель“ в Беломорском, Медвежьегорском, Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Олонецком и Сегежском районах», — рассказал глава Карелии.

Также Парфенчиков признал проблему нехватки кадров в системе образования. По его оценке, отсуствие жилья у специалистов может служить одной из причин нежелания работать в данной сфере.

«Не секрет, что проблема дефицита кадров сегодня есть в любой сфере. Но в районах республики она стоит особенно остро, в том числе в сфере образования. Новые школы и детские сады, которые строятся в Карелии по нацпроекту „Образование“, часто бывают укомплектованы не полностью», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Минсоцзащиты Карелии готовится начать выплаты повзрослевшим детям-сиротам на покупку жилья.