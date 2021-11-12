Власти Карелии назвали «Человека года» республики

Стали известны имена Человека и лауреатов 2021 года в Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указы о присвоении званий «Человек года» и «Лауреат года», сообщили в правительстве.

Так, «Человеком года» признан Владислав Ларин — член национальной сборной команды Российской Федерации по тхэквондо, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки.

Звание «Человек года» Владислав получил за достижение высоких спортивных результатов в 2021 году и победу на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Карельский спортсмен завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо. В весовой категории свыше 80 кг он одержал победу в финале над спортсменом из Северной Македонии. Владислав Ларин вошел в историю карельского тхэквондо как первый олимпийский чемпион.



Фото: © Правительство Карелии

Также в республике названы лауреаты 2021 года. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие отраслей этого звания удостоены 15 жителей региона. В числе лауреатов — врачи, педагоги, представители культуры, спорта, предприятий региона, общественности.

Так, звания удостоены главврач Межрайонной больницы № 1 Костомукши Евгений Шубин, социальный педагог Медвежьегорской средней школы № 1 Татьяна Кузьмина, тренер по легкой атлетике Спортшколы Олимпийского резерва № 3 Александр Смирнов, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус. Также в список лауреатов включены те, кто помогал в тушении лесных пожаров, охвативших республику летом: волонтер Юлия Андреева и заместитель начальника пожарной части № 42 по охране Суоярви Сергей Липов.

В правительстве республики напомнили, звание «Человек года Республики Карелия» присваивается с 1988 года. Это форма поощрения жителей за заслуги перед республикой, а также за плодотворный личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие региона и высокое профессиональное мастерство. Звание «Лауреат года Республики Карелия» присуждается за заслуги перед республикой, за плодотворный личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие региона, высокое профессиональное мастерство.