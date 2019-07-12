Власти Карелии не нашли желающих отреставрировать Дом горного начальника

На аукцион по реставрации старейшего деревянного здания Петрозаводска никто не вышел.

Конкурс по выбору подрядчика для реставрации Дома горного начальника, построенного в стиле классицизма в 1770-х годах для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна, не состоялся. На аукцион не вышла ни одна фирма, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела сохранения Республиканского центра Карелии по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Макарова.

Как отметила Макарова, новую заявку должны сформировать до середины июля: специалистам необходимо время внести изменения в документы из-за вступивших в силу поправок в федеральное законодательство.

Реставрацию памятника деревянного зодчества ранее оценили в 63,5 млн рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен обладать опытом восстановления памятников истории и культуры, а также иметь в послужном списке за последние три года успешные примеры исполнения подобных контрактов, сообщает ТАСС.

В Доме горного начальника необходимо укрепить фундамент, заменить оконные и дверные заполнения, все инженерные сети, а также пришедшие в негодность элементы. В деревянной части корпуса поменяют и покрасят тес обшивки, восстановят декоративные элементы фасада. Кроме того, победителю нужно восстановить исторический выход из дома в Губернаторский парк, благоустроить территорию вокруг и привести в порядок экспозицию Национального музея Карелии под открытым небом, посвященную продукции Александровского завода.

Восстановление исторического здания проходит в рамках подготовки к столетию Карелии. Ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова заявляла, что реставрационные работы закончат в 2020 году.