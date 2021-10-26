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Власти Карелии обещает обсудить с учителями и родителями дизайн запланированных к ремонту школ

Новости. Общество
12:20, 26 Октября 2021
фото: © freepik

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Минобразования Карелии планирует в следующем году начать работы в 25 школах, больше других нуждающихся в обновлении.

В Карелии определен список из 51 школы, или 70 зданий, которых ждет капитальный ремонт в ближайшие пять лет. Заявка по этим учреждениям направлена в Министерство просвещения России. Во время подготовки итоговой проектной документации на капремонты школьных зданий у родителей, учителей и учащихся поинтересуются, какие именно работы необходимо провести, сообщается на сайте правительства республики.

— Для ряда наших школ требуется значительное финансирование на их капитальный ремонт, но средства бюджета республики сейчас ограничены в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Участие в программе развития школьной инфраструктуры с учетом мнения всех участников учебного процесса поможет получить очень важную финансовую помощь из федерального центра. Отремонтированные здания позволят многим ребятам в школах села и малых городов обучаться в самых современных и удобных помещениях, а педагогам – трудиться в комфортных условиях, — отметил министр образования и спорта республики Роман Голубев.

В настоящее время Минпросвещения РФ проводит отбор объектов для участия в первом этапе программы. После этого ведомство определит размер федеральной субсидии и направит ее в регионы. Программа капитального ремонта школ рассчитана на 5 лет и начнет свое действие с 2022 года.

Ранее сообщалось, старые школы Петрозаводска капитально отремонтируют.

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