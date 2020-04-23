Власти Карелии обещают обеспечить жителей Сортавалы чистой питьевой водой

В Сортавале начала работу новая модульная насосная станция.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Сделали еще один шаг на пути к бесперебойному снабжению города Сортавала чистой питьевой водой. Новая модульная насосная станция приступила к штатному режиму работы. Ее реконструкция проходила в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC", - пишет Парфенчиков.

По словам руководителя региона, само здание капитально отремонтировали, новую насосную станцию подключили к общегородской системе. На станции установлено оборудование европейского уровня, которое повысило надежность водоснабжения, оно имеет более высокий класс энергоэффективности и позволило автоматизировать работу станции, отметил глава Карелии.

При этом Артур Парфенчиков признает, что говорить о завершении работ пока рано. Необходимо закончить отделку в машинном зале и бытовых помещениях, провести модернизацию коммуникационных систем для дистанционного контроля и управления параметрами работы оборудования. Все эти работы должны быть выполнены в полном объеме в 3-м квартале 2020 года.

"Это первый этап международного инвестпроекта "Улучшение водоснабжения, сбора и очистки сточных вод города Сортавала". На следующем этапе будет завершено строительство водозаборных сооружений и насосной станции на берегу залива Хийденселькя Ладожского озера. Во втором квартале 2020 состоится конкурс на определение подрядчика для строительства насосных канализационных станций и напорных коллекторов", - рассказал Парфенчиков.

По словам главы республики, международный инвестиционный проект синхронизирован с региональным проектом "Чистая вода" нацпроекта "Экология". В результате жители Сортавалы должны получить новую водопроводную очистную станцию производительностью 8500 м3/сутки.

Ранее сообщалось, что водоочистные в Кондопоге ждет реконструкция.