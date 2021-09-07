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Власти Карелии объяснили, как рассчитывался размер матпомощи населению на ИЖС

Новости. Общество
11:56, 08 Сентября 2021
фото: © novostroy.ru

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Размер единовременных выплат на покупку стройматериалов для ИЖС, которые получат жители Карелии, рассчитывался без учета рыночной стоимости строительства.

Это следует из объяснений представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова во время обсуждении законопроекта с депутатами.

По словам Шабанова, расчеты были продиктованы возможностями бюджета. Правительство посчитало сумму сверхплановых доходов, поступивших в казну в 2021 году, и решило, что может выделить на поддержку ИЖС только 40 млн рублей. Потом посчитали, сколько в Карелии семей подпадают под критерии нуждающихся. Таких критериев два. Один из них связан со сроками строительства.  Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Авторы законопроекта посчитали, что в Карелии есть 780 таких семей, и разделили на это количество 40 млн рублей. В итоге многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.  Еще 168,4 тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Среди депутатов нашлись те, кто назвали эту инициативу популизмом, связали ее с предстоящими выборами и предложили другие размеры выплат.

Об этом читайте в статье «Деньги на доску!».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-08 12:11:32
Зарплата депутата Госдумы на руки составляет порядка 350-400 тысяч рублей в месяц. (4700 евро)

В госбюджете на содержание одного депутата заложено 1,5 млн рублей в месяц (17 650 евро).

В эту сумму, кроме зарплаты, входит содержание штата помощников, расходы на командировки, в том числе заграничные, оплата отелей, соответствующих статусу депутата, мобильная связь без лимита, служебная квартира, бесплатные услуги ЖКХ, медстраховка.

У каждого депутата Государственной думы может быть по два помощника. Оклад помошника обычно составляет 165 тыс. руб. в месяц.

Изя
2021-09-08 12:46:18
Вася, завидуешь детупатам ????)))
Вася
2021-09-08 12:06:16
Изменился внешнеполитический контекст – ситуация в стане западного хозяина.
Гость
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