Власти Карелии объяснили, как рассчитывался размер матпомощи населению на ИЖС

Размер единовременных выплат на покупку стройматериалов для ИЖС, которые получат жители Карелии, рассчитывался без учета рыночной стоимости строительства.

Это следует из объяснений представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова во время обсуждении законопроекта с депутатами.

По словам Шабанова, расчеты были продиктованы возможностями бюджета. Правительство посчитало сумму сверхплановых доходов, поступивших в казну в 2021 году, и решило, что может выделить на поддержку ИЖС только 40 млн рублей. Потом посчитали, сколько в Карелии семей подпадают под критерии нуждающихся. Таких критериев два. Один из них связан со сроками строительства. Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Авторы законопроекта посчитали, что в Карелии есть 780 таких семей, и разделили на это количество 40 млн рублей. В итоге многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс. Еще 168,4 тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Среди депутатов нашлись те, кто назвали эту инициативу популизмом, связали ее с предстоящими выборами и предложили другие размеры выплат.

Об этом читайте в статье «Деньги на доску!».