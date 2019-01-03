Власти Карелии планируют предоставить 300 участков многодетным семьям в 2019 году

Министерство имущества и земельных участков республики обещает предоставить три сотни участков в Ялгубе многодетным семьям.

Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений республики Сергей Щебекин на заседании парламентского комитета по экономической политике в Петрозаводске.

Предполагается, что земли для льготников из Петрозаводска будут расположены в Ялгубе. В министерстве подчеркивают, что такая мера приведет к экономии, поскольку выгоднее подводить коммуникации к единой территории вероятной застройки, нежели к одиночным участкам, предоставленным льготникам.

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