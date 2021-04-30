Власти Карелии пообещали купить квартиру для отца-одиночки с тремя детьми

Семья из Медвежьегорска получит адресную помощь на основании социального контракта.

Комиссия при правительстве республики по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи на основании социального контракта семьям с детьми, инвалидам, находящимся в сложной социальной ситуации, рассмотрела документы в отношении шести семей. Положительное решение было принято только по одной из них. Семье из Медвежьегорска, в которой отец в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей, помогут с приобретением жилья, сообщается на сайте правительства республики.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в отделениях по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства и в группе «ВКонтакте».

Напомним, комиссия создана по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова и призвана оказывать помощь семьям, оказавшимся в сложной социальной ситуации, решение которой не предусмотрено действующим законодательством.