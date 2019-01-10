Власти Карелии пообещали выплатить премии учителям Петрозаводска

Правительство Карелии исполнило обязательства по финансированию дополнительных выплат учителям Петрозаводска, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти.

По информации заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник, дополнительные средства для выплат учителям городских школ перечислены администрации Петрозаводска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время после проведения всех необходимых финансовых процедур деньги учителям Петрозаводска будут выплачены.

Ранее педагоги петрозаводских школ заявили, что им до сих пор не выплатили обещанные в декабре премии и, возможно, не выплатят.