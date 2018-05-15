Власти Карелии предлагают штрафовать за плавание в лодках без спасательных жилетов

Глава Карелии Артур Парфенчиков, спикер парламента Элиссан Шандалович и прокурор республики Карен Габриелян подготовили законопроект, устанавливающий штрафы за нахождение людей на маломерных судах без спасательных жилетов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон об административных правонарушениях.

Согласно документу, управление маломерным судном или нахождение на маломерном судне без надетых спасательных жилетов влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".