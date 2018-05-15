10:50, 15 Мая 2018
Власти Карелии предлагают штрафовать за плавание в лодках без спасательных жилетов
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Глава Карелии Артур Парфенчиков, спикер парламента Элиссан Шандалович и прокурор республики Карен Габриелян подготовили законопроект, устанавливающий штрафы за нахождение людей на маломерных судах без спасательных жилетов.
Изменения предлагается внести в федеральный закон об административных правонарушениях.
Согласно документу, управление маломерным судном или нахождение на маломерном судне без надетых спасательных жилетов влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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