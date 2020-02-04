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Власти Карелии предложили увеличить "ветеранские" выплаты на 21 рубль

Новости. Общество
15:40, 04 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Пострадавшим от репрессий "повезет" больше – им хотят добавить 23 рубля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и депутаты республиканского парламента от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук, которые выступили инициаторами законопроекта об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам, предложили увеличить эти выплаты в 2020 году на 21 рубль. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, в нынешнем году размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла составит 721 рубль. Пострадавшим от политических репрессий "повезет" больше – размер выплат реабилитированным гражданам предполагается поднять до 773 рублей. Сейчас он составляет 750 рублей в месяц.

Напомним, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и другим льготным категориям граждан не индексировались в Карелии с 2008 года. Это стало поводом для обращения группы общественников в Конституционный суд республики, который в конце прошлого года признал незаконным отсутствие индексации выплат карельским льготникам.    

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-04 23:53:45

Гостья, У меня 21, знаю человека у кого 6. Нищенки переберутся с Урицкого на Титова/Куйбышева.))))
Писарев
2020-02-04 23:01:40
"Столица", я правильно понял, что теперь присутствие Шандаловича в новостях не будет означать запрет на комментарии? Вам дали отмашку?
Mike
2020-02-04 23:30:58
Писарев, хотелось бы это наблюдать. Видать, пресс-служба зс договорилась со столицей не давать возможность читателям критиковать депутатов и спикера. Другого объяснения нет
кир
2020-02-04 23:26:25
Писарев, нерукопожатный он.
тетка
2020-02-04 22:56:25
Отольются кошке мышкины слезки.
Сергей
2020-02-04 21:53:38
На индексации единовременных выплат ветеранам труда из бюджета республики должны будут выделить около 152 млн рублей в год.

Если ветеранов труда в Карелии, не имеющих статуса инвалидов (у инвалидов нет "единой денежной выплаты"), порядка 30 тысяч, то индексация в 152 млн руб. дает на каждого ветерана 5066 руб. в год или 422 руб. в месяц.

Даже если бы все население Карелии (614 628 чел.) получало ЕДВ, то только в этом случае выплата каждому составила бы 20.6 руб. в месяц.

"Где деньги, Зин"?
Изя
2020-02-04 21:37:38
Да ужжжжжжжжжжжжж , натворили делов власти . Спустили по сути на тормоза решение Конституционного Суда РК , " жирно харкнули в морду " заслуженным ветеранам , да и жителям .
Опять окажется , что Чепик чего то натворил ? Или как ?
В общем , Парфенчикова в отставку , и всю эту компанию богоугодных депутатов тоже !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Пора ему уже за другом следовать .
Kiss
2020-02-04 22:53:15
Изя, +100500
Kiss
2020-02-04 21:37:08
Шандалович изначально был против индексации, Суд постановил начислить индексацию. Тогда Ш. с депутатами решили: "Ах так, ну получайте". Все в соответствии с решение суда.
Изя
2020-02-04 22:24:39
Шандалович с депутатами решил , а Парфенчиков в это время мимо проходил))))) Не смешите свои подковы )))))
Тут группа лиц . по предварительному сговору ((((((((((((((((((((((((((((((( ," Именуюемая в простонародий -банда " ( фильм" Место встречи изменить нельзя ") , так и вспомнил (((((((((((((((
Kiss
2020-02-05 00:06:14
Изя, конечно, Парфенчиков с ними и №1.
Гостья
2020-02-04 21:26:58
Позорище!!!
Гостья
2020-02-04 21:26:03
Это шутка такая?!
Вася
2020-02-04 21:21:18
Толпы «оборванцев» десятками миллионов ездят отдыхать за границу и выносят торговые центры под ноль.
Вася
2020-02-04 21:19:32
Откуда у нас взялось столько имбецилов, которые ждут, что счастливыми и богатыми их сделает Путин?
Писарев
2020-02-04 23:36:52
Вася, Хе-хе-хе... +100500
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