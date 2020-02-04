Власти Карелии предложили увеличить "ветеранские" выплаты на 21 рубль

Пострадавшим от репрессий "повезет" больше – им хотят добавить 23 рубля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и депутаты республиканского парламента от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук, которые выступили инициаторами законопроекта об индексации выплат ветеранам труда и другим льготникам, предложили увеличить эти выплаты в 2020 году на 21 рубль. Как следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, в нынешнем году размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла составит 721 рубль. Пострадавшим от политических репрессий "повезет" больше – размер выплат реабилитированным гражданам предполагается поднять до 773 рублей. Сейчас он составляет 750 рублей в месяц.

Напомним, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и другим льготным категориям граждан не индексировались в Карелии с 2008 года. Это стало поводом для обращения группы общественников в Конституционный суд республики, который в конце прошлого года признал незаконным отсутствие индексации выплат карельским льготникам.