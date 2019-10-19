Власти Карелии рассказали, как вести себя при встрече с хищниками

В Карелии участились случаи выхода хищников в населенные пункты и на трассу.

При встрече с бурым медведем, волком, кабаном, а также с другим диким зверем постарайтесь удалиться, не паникуя, ни в коем случае не убегайте и не делайте резких движений, сообщается в паблике "ВКонтакте" "Республика Карелия".

Если вы заметили дикое животное в населенном пункте срочно обратитесь в единую службу спасения по телефону 112 или по номеру телефона оперативного дежурного минприроды 8(921) 457-13-18.

Помните, дикое животное несет опасность для вашего здоровья и жизни.

При встрече с волком помните, высока вероятность что рядом другие волки. Сохраняйте внутреннее спокойствие, хищник чувствуют страх, и это - сигнал к нападению.

В случае угрозы нападения дикого животного на человека или домашнее животное, вы, соблюдая меры безопасности, вправе применить оружие, включая огнестрельное.