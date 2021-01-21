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Власти Карелии сообщили о резком росте аварий на электросетях

Новости. Общество
06:40, 22 Января 2021
фото: © pixabay.com / Pexels
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В Карелии зафиксировано увеличение числа аварийных отключений электроэнергии в ряде районов в начале 2021 года.

 

Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина на заседании Заксобрания Карелии в четверг, 21 января.

"В начале текущего года в Прионежском и Пряжинском районах резко увеличилось количество аварийных отключений электроэнергии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Новой Вилге, Чалне, Бесовце, Верховье, Маткачах, Виданах и Шуе. В указанных населенных пунктах расположено большое количество индивидуальных жилых домов … Отопление данных домов осуществляется за счет электроэнергии. И в результате резкого понижения температуры воздуха это привело к значительному росту потребления электроэнергии", - заявила Чебунина.

Как рассказала Оксана Чебунина, отключения света в основном происходят в период с 23 часов до часа ночи. В ночное время хозяева домов используют электричество по более низкому тарифу.

"Загрузка большинства трансформаторных подстанций в дневное время составляет 70% от номинальной мощности, а в ночное время 130% и более. В результате превышения потребителями проектной мощности в подстанциях происходит падение уровня напряжения в сети и выход из строя оборудования подстанции, что, в свою очередь, является причиной перерывов в электроснабжении потребителей", - пояснила она.

Оксана Чебунина сообщила, что сетевые организации предпринимают оперативные меры по улучшению надежности электроснабжения населенных пунктов, где происходят отключения.

Вице-премьер правительства заявила, что для дальнейшего развития ИЖС требуется строительство новых или реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

"В настоящее время рассматривается вопрос строительства дополнительной подстанции "Прионежская", что позволит разгрузить электроснабжение как раз указанных поселков - это Бесовец, Чална, Шуя и других. Удовольствие, конечно, не из дешевых. Ориентировочная стоимость сейчас составляет порядка 600 млн рублей", - сказала она.

Также Оксана Чебунина заявила, что снижение нагрузки на электросети возможно путем перевода индивидуальных жилых домов на отопление природным газом.

Ранее владельцы домов в коттеджном поселке "Северные просторы" написали очередное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили о проблемах с обеспечением электроэнергией населенного пункта. Люди также пожаловались на отписки, которые они получают в ответ на просьбы о помощи.

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