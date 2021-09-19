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Власти Карелии возьмут кредит в 1 млрд рублей для реконструкции системы теплоснабжения в Сегеже

Новости. Общество
11:45, 20 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Правительство республики готовит заявку в Минстрой России на участие в конкурсе на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реконструкции системы теплоснабжения в Сегеже.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, проблема изношенности сетей в Сегеже стоит наиболее остро. Поэтому республика готовит заявку в Минстрой России на участие в конкурсе на получение инфраструктурного бюджетного кредита для реконструкции системы теплоснабжения.

«Запрашиваем серьезную сумму — более 1 миллиарда рублей. Постепенно будем решать проблему изношенности теплопроводов по всей Карелии, но начинаем с Сегежи», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сенатор от Карелии Игорь Зубарев сообщал, что правительство РФ определило для республики лимит для бюджетного кредита на инфраструктурные проекты в 1 млрд 207 млн рублей.

Глава Карелии рассказал о ситуации с подключением к теплу трех детских садов в Сегеже на 20 сентября. По его словам, работы по замене поврежденных участков трубопроводов на территории детских садов № 12 и 14 в Сегеже завершены, вчера тепло подано в учреждения. Сложнее ситуация по детском саду № 22.

«Первоначально запланированный объем ремонтных работ — замену 72 метров аварийной трубы — в назначенный срок выполнен. Уже 18 сентября был подан теплоноситель, однако произошла авария на другом участке. Нужно заменить еще 70 метров. Трубу уже нашли, вчера завершили земляные работы. Сегодня планируется произвести укладку и сварку и к вечеру подать тепло в садик. Всем дошкольникам временно предоставлено место в других детских садах города», — пишет Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии раскритиковал правительство за замерзающие детсады в Сегеже.

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