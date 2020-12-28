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Власти Карелии зафиксировали снижение уровня безработицы

Новости. Экономика
14:14, 29 Декабря 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС/Архив
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Управление труда и занятости Республики Карелия заявляет, что в регионе снижается уровень безработицы.

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов считает, что в Карелии удалось сдержать рост безработицы. Об этом Родионов заявил на заседании итоговой коллегии Управления труда и занятости республики.

"С начала года в качестве безработных были признаны более 35 тысяч человек. В сентябре уровень безработицы составлял 5,8 %, а на сегодняшний день это 4,3 %. На пандемию и введение ограничительных мер рынок труда отреагировал более сдержанно, чем Россия и субъекты Северо-Западного округа. Так, рост регистрируемой безработицы в Карелии составил 2,5 раза против 5 раз в России. Показатели безработицы могли быть гораздо выше, если бы не вовремя принятые беспрецедентные меры по сохранению занятости работников в отраслях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер. Во время самых сложных двух месяцев простоя были компенсированы затраты более чем 700 субъектам малого бизнеса на сохранение зарплаты более 4600 работников, выведенных в режим нерабочих дней. Кроме того, оказана финансовая помощь 5 тыс. индивидуальным предпринимателям в целях сохранения их статуса. Сумма выплат составила более 150 млн рублей. Это позволило сохранить занятость более чем 10 тыс. человек", - заявил Дмитрий Родионов.

Он также сообщил, что региону удалось значительно снизить долги по заработной плате. По информации Родионова, 45 организаций и предприятий погасили задолженность перед 2150 работниками.

По данным управления труда и занятости, на конец года открыто 5422 свободных рабочих места, из них 2523 – по рабочим профессиям (46,5%).

В рамках мероприятий временной занятости населения за год было организовано трудоустройство почти 3 тыс. человек, поддержана предпринимательская инициатива 289 безработных граждан. Также из федерального бюджета региону была оказана помощь на организацию общественных работ. 825 жителей районов и городов трудоустроены на различные предприятия и в организации, сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что рост безработицы в Карелии продолжится даже при самом благоприятном сценарии для экономики.

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