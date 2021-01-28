Власти Медвежьегорского района Карелии заменили выданную погорельцам страшную комнату на благоустроенное жилье

Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Медвежьегорске, выделили благоустроенную трехкомнатную квартиру вместо предоставленной ранее страшной комнаты в общежитии.

Как сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, в Медвежьегорске женщине с тремя детьми и больной матерью, у которых сгорел дом, предоставили благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре города.

"Жилье предоставлено на безвозмездной основе на полгода, - сообщил Сараев. – В квартире есть вся необходимая бытовая техника и мебель".

Уполномоченный выразил благодарность администрации района и лично Максиму Леонидовичу Антипову за оперативное решение вопроса.

Напомним, что 25 января ночью на улице Подгорная в Медвежьегорске сгорел частный дом. Жильцы успели спастись, пожарные вывели из огня корову.

В этот же день был объявлен сбор помощи. Неравнодушные люди принесли погорельцам одежду и все необходимые предметы быта. Власти Медвежьегорска, в свою очередь, выделили пострадавшим при пожаре жилье.

Позже выяснилось, что в предоставленной комнате невозможно жить, и вновь был брошен клич о помощи. Сегодня вопрос удалось решить благодаря местным властям и спонсорской помощи.