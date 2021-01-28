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Власти Медвежьегорского района Карелии заменили выданную погорельцам страшную комнату на благоустроенное жилье

Новости. Общество
14:33, 29 Января 2021
фото: © ОПС Медгора / ВК
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Многодетной семье, пострадавшей при пожаре в Медвежьегорске, выделили благоустроенную трехкомнатную квартиру вместо предоставленной ранее страшной комнаты в общежитии.

Как сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, в Медвежьегорске женщине с тремя детьми и больной матерью, у которых сгорел дом, предоставили благоустроенную трехкомнатную квартиру в центре города.

"Жилье предоставлено на безвозмездной основе на полгода, - сообщил Сараев. – В квартире есть вся необходимая бытовая техника и мебель".

Уполномоченный выразил благодарность администрации района и лично Максиму Леонидовичу Антипову за оперативное решение вопроса.

Напомним, что 25 января ночью на улице Подгорная в Медвежьегорске сгорел частный дом. Жильцы успели спастись, пожарные вывели из огня корову.

В этот же день был объявлен сбор помощи. Неравнодушные люди принесли погорельцам одежду и все необходимые предметы быта. Власти Медвежьегорска, в свою очередь, выделили пострадавшим при пожаре жилье.

Позже выяснилось, что в предоставленной комнате невозможно жить, и вновь был брошен клич о помощи. Сегодня вопрос удалось решить благодаря местным властям и спонсорской помощи.

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Комментарии

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Рабочий
2021-01-29 16:09:28
Позор то какой! А потом сказки будут рассказывать ,что рождаемостью в стране интересуются и "помогают" матерям!
А если бы не СМИ?
zanoza
2021-01-29 15:27:55
А через полгода опять предоставят комнату в общежитии? Неужели многодетной матери нельзя выделить жильё на постоянной основе? Если бы не визит Мишустина, то не видать бы этой семье этой благоустроенной квартиры.
врунофф
2021-01-29 15:35:26
zanoza, как же они его боятся.. :)
Изя
2021-01-29 15:34:06
zanoza, только хотел Антипина похвалить , а Сараева нет , теперь не буду ))) :)
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